رحلة تاريخية بين أوروبا واستراليا

جهينة نيوز:

حطت فجر الأحد في مطار هيثرو في لندن طائرة تابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية قادمة من بيرث، في أول رحلة ركاب مباشرة بين أستراليا وأوروبا على الإطلاق.

وقطعت الطائرة المسافة بين المدينتين، البالغة نحو 9 آلاف ميل (أكثر من 14 ألف كيلومتر)، في 17 ساعة، علما أن أول رحلة تابعة للشركة ذاتها بين بيرث ولندن كانت عام 1947، واستغرقت 4 أيام وتوقفت 9 مرات.

وكان من المعتاد أن تتوقف هذه الرحلة في إحدى مدن الشرق الأقصى أو الشرق الأوسط.

وتم الإعلان عن رحلة بيرث- لندن في ديسمبر عام 2016، حتى نفذتها طائرة من طراز "بوينغ 787-9-دريملاينز"، السبت.

وجهزت الطائرة بشكل خاص للرحلة، حيث تقتصر سعتها على 236 من مقاعد رجال الأعمال والمقاعد الاقتصادية الممتازة والمقاعد الاقتصادية، لإعطاء مساحة أكبر للتحرك.