مناورات لسلاح الجو الصيني في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي

الأحد, 25 آذار 2018 الساعة 14:23 | سياسة, عالمي

مناورات لسلاح الجو الصيني في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي

جهينة نيوز

قال سلاح الجو الصيني اليوم الأحد إنه أجرى مناورات جديدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وفي غرب المحيط الهادي بعد المرور عبر جزيرتين بجنوب اليابان ووصف تلك التدريبات بأنها أفضل استعداد للحرب.

وتنفذ الصين برنامجا طموحا للتحديث العسكري تحت إشراف الرئيس شي جين بينغ مع التركيز الشديد على سلاح الجو والبحرية بدءا من بناء المقاتلات الشبح وحتى حاملات الطائرات.

وتصر الصين على أن التدريبات غير عدائية لكن التحركات في الممر المائي المزدحم وحول تايوان تثير القلق في المنطقة وفي واشنطن، حسبما نقلت "رويترز".

وقال سلاح الجو في بيان إن قاذفات من طراز "اتش-6كيه" ومقاتلات من طراز "سو-30" و "سو-35" كانت ضمن طائرات نفذت دوريات قتالية في سماء بحر الصين الجنوبي وتدريبات في غرب المحيط الهادي بعد المرور فوق مضيق مياكو الذي يقع بين جزيرتين في جنوب اليابان.

ولم يذكر سلاح الجو متى جرت التدريبات أو يوضح بالتحديد مناطق المناورات في بحر الصين الجنوبي أو غرب المحيط الهادي.

سبوتنيك


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