الكرملين: الاتهامات البريطانية لموسكو في قضية "سكريبال" استفزازا يجب التعامل معه!

جهينة نيوز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن موسكو تعتبر الاتهامات البريطانية في قضية سكريبال استفزازاً يجب التعامل معه.

وقال بيسكوف، في مقابلة على قناة "أن تي في"، الروسية، اليوم الأحد:" إنها وقاحة غير مسبوقة. والشيء الأساسي هو أنه لم يسبق لأحد أن واجه حالة عندما يتهمون البلاد بشيء لا يمكنهم حتى صياغته ولا يحاولون إيحاد تلك الصياغة. وأن هذا غير مسبوق على الإطلاق، ربما يقترب من اللصوصية الدولية. وماذا وراء هذا؟ مشاكلهم الداخلية في بريطانيا أو مشاكل العلاقات البريطانية مع حلفائهم أو أي شيء آخر؟ ربما هذا ليس من شأننا. شأننا هو كيفية التعامل مع هذا الاستفزاز ".

وأضاف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"يحافظ على الهدوء التام وضبط النفس المطلق".

وكانت الرئاسة الروسية، أكدت، أمس السبت، أن موسكو غير مرتاحة بسبب عدم القدرة على التنبؤ والعدوانية التي تعبر عنها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ "قضية سكريبال"، في حين سيستمر الكرملين في تقديم موقفه في أوروبا.

وعثرت الشرطة البريطانية مؤخراً على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس/ آذار الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما نفى الجانب الروسي ذلك.