تراجع أعداد الخريجين في مدارس التمريض سببه؟

جهينة نيوز

بين مدير المهن الصحية يامن شعبان أحمد أن الأزمة ألقت بظلالها على مدارس التمريض ما قلص من القدرة الاستيعابية لها وأصبح توزيع المقاعد المتاحة على عدد كبير من المشافي ضمن المحافظة, وهناك بعض المدارس تم نقل مقراتها الأساسية إلى مقرات مؤقتة بسبب وجودها في مناطق ساخنة مثل مدارس داريا ودرعا ودير الزور.

واشار الى أن مدرسة داريا كانت تتسع لأربعين شعبة صفية في حين إن المقر المؤقت لها لا يتسع سوى لثلاث شعب فقط لافتا الى أن عدد المقبولين فيها قبل الأزمة عام 2010 مثلاً كان بحدود 285-300 طالب أما في المقر المؤقت البديل فانخفض عددهم إلى 120 طالباً فقط وهذا ما ترك أثراً سلبياً على القدرة الاستيعابية لمدارس التمريض وعلى سد حاجة المشافي من الكادر التمريضي لذلك تشدد الوزارة على إعطاء المشافي حاجتها الفعلية من دون أي زيادة أو نقصان.

وبين أن القرار التنظيمي لعام 2017 حدد الملاك العددي للهيئات العامة المستقلة (مشافي وزارة الصحة) الذي اعتمد على معيار ممرض /سرير على مدار 24 ساعة الذي يعد ضابطاً لحاجة المشافي من الكادر التمريضي, ومع ذلك فالوزارة تعمل بكل طاقتها لتأمين حاجة المشافي من الكادر التمريضي.

واوضح أحمد أنه رغم ما مر على محافظتي دير الزور والرقة وحلب ودرعا من ظروف خلال الأزمة إلا أن وزارة الصحة استمرت في قبول الطلاب في مدارس تلك المناطق أو في المناطق البديلة عنها لتدريس التمريض لأبنائها, علماً أن وزارة الصحة تقوم برفد تلك المدارس دورياً بمتطلبات العملية التعليمية لاستمرار العمل فيها متغلبة على كل الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب.

وعن تأمين الكادر التمريضي للمشافي ولو من غير محافظتها أشار أحمد إلى أن توطين الكوادر التمريضية في محافظاتها هو الذي عزز قدرة وزارة الصحة على تأمين حاجة المشافي من الممرضين, لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين كوادر تمريضية من خلال إيفاد داخلي لمصلحة وزارتي الدفاع والداخلية, مشيراً إلى أنه يتم القبول وفق مفاضلة تحدد تعليماتها من وزير الصحة بناء على اقتراح مديرية المهن الصحية, مشيراً إلى أنه من الشروط العامة قبول الشهادة الثانوية الفرع العلمي للعام الموافق (عام الحصول على الثانوية نفسه) شرط أن يكون من أبناء المحافظة.

ولفت مدير المهن الصحية إلى أن مديرية المهن الصحية تطلب سنوياً من المشافي تقديم حاجتها من الكادر التمريضي وبناء عليه يتم رصد العدد وفق القدرة الاستيعابية لمدارس التمريض, لافتاً إلى أن مديرية المهن الصحية ليست مسؤولة عن التسرب الذي يحصل هنا وهناك بالكادر التمريضي كأحد انعكاسات الأزمة لأننا غير مخولين سوى بتأمين الحاجة السنوية من الخريجين فقط .

الوطن