اعلان اسماء الناجحين في مسابقة الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا

جهينة نيوز

اعلنت الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا اسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها في اب الماضي والبالغ عددهم 24 عاملا من الفئات الاولى والثانية والرابعة والخامسة.

واشار مدير الشركة المهندس رزق محاميد بتصريح لسانا اليوم الى ان الناجحين توزعوا على 2 من حملة الاجازة في الحقوق و 10 من حملة المعاهد المتوسطة اختصاص كهرباء وميكانيك وحاسوب وثانوية صناعية اختصاص الكترون وحاسوب وسائقين اثنين ومهني واحد للتمديدات الصحية و9 عمال عاديين داعيا

الناجحين لاستكمال اوراقهم الثبوتية لتعيينهم فورا.

وبدأت الشركة قبول الطلبات في الاول من تشرين الاول الماضي حتى الخامس عشر منه.