معلومات جديدة عن علاقة ممثلة الافلام الاباحية "دانيالز" بترامب في مقابلة اليوم!

جهينة نيوز

اعلن محامي ممثلة الافلام الاباحية "ستورمي دانيالز" ان موكلته ستكشف معلومات جديدة في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الاحد، ما يمكن ان يسبب مزيدا من الارباك للرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي تؤكد انها اقامت علاقة معه وهو متزوج.

وخلافا لعادتها، لم تسمح قناة "سي بي اس" التي ستبث المقابلة في برنامجها الشهير "60 دقيقة" عند بتسريب اي تفاصيل عن مضمونها.

لكن محامي ستيفاني كليفورد الاسم الحقيقي لستورمي دانيالز، وضع صورة على حسابه على تويتر لاسطوانة مدمجة لتسجيل صوتي او لفيديو في صندوق صغير، ارفقها برسالة غامضة يقول فيها "اذا كانت صورة واحدة تساوي الف كلمة، فكم كلمة تساوي هذه؟".

واضاف المحامي مايكل افيناتي وسم "#60مينتس" (60 دقيقة)، ملمحا الى ان اجابات ستقدم خلال المقابلة مع موكلته.

ورد على احد رواد تويتر اتهمه بالكذب "استمتعوا بيوم الاحد وبالايام التالية".

والامر الاكيد هو ان قضية دانيالز تشغل الاعلام بعد شهرين على كشف صحيفة وول ستريت جورنال هذه العلاقة و130 الف دولار دفعت لنجمة السينما الاباحية لقاء صمتها.

واكدت ستورمي دانيالز انها ليست من سرب هذه المعلومات لكنها لجأت في آذار/مارس الى القضاء ليحررها رسميا من واجب التزامها السرية.

وقال محاميها غداة تقدمها بطلب الى القضاء انها "تريد ان يعرف الجمهور الحقيقة" حول هذه العلاقة التي اقميت "برضا الطرفين".

ولا تتعلق هذه القضية بتحرش او اعتداء جنسي كما في حالة عدد من النساء اللواتي اتهمن ترامب قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية في 2016، بل بالسمعة والقواعد الاخلاقية.

ففي 2006 و2007 كان ترامب يقيم علاقة مع الممثلة بينما كان متزوجا من ميلانيا ترامب ورزق بابنه بارون المولود في آذار/مارس 2006.

برنامج قضائي مثقل

نفى ترامب بشدة وجود علاقة حميمة مع الممثلة والمخرجة البالغة من العمر 39 عاما والتي اقترحت اعادة 130 الف دولار حصلت عليها في 2016 لقاء التزامها الصمت.

في المقابل، اعترف مايكل كوهين احد محامي ترامب بانه دفع هذا المبلغ موضحا انه جاء من ماله الشخصي، لكنه لم يذكر اسباب تقديمه هذه الاموال.

وسأل احد رواد تويتر ستيفاني كليفورد السبت "لماذا تريدين التكلم؟ هل كان سيئا الى هذا الحد معك؟ (...) لماذا انتظرت كل هذه الفترة الطويلة؟ لماذا اقمت علاقة جنسية معه؟". وردت "اجبت (على هذه الاسئلة) في المقابلة ولا اعرف اطلاقا ما الذي سيتم بثه بالتأكيد".

وحصلت ستورمي دانيالز على اربعين جائزة في مجال السينما الاباحية، حسب سيرتها المنشورة على موقع "ديجيتال بلايغراوند" الذي تعمل لحسابه اليوم.

واضيفت الى ملف ستورمي دانيالز هذا الاسبوع قضية كارين ماكدوغال العارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" التي لجأت الى القضاء الثلاثاء لالغاء بند يتعلق بالسرية ايضا.

وهي تؤكد انها كانت على علاقة بترامب في 2006 و2007، اي خلال فترة علاقته بستورمي دانيالز.

ويبدو برنامج الرئيس مثقلا على جبهة القضاء في الاشهر المقبلة. فالى جانب هاتين القضيتين، يواجه ترامب قضية تشهير رفعتها سامر زيرفوس المرشحة السابقة لبرنامجه التلفزيوني "ذي ابرنتيس".

ورأت قاضية نيويوركية الثلاثاء انه لا شىء يمنع ملاحقة رئيس يمارس مهامه في قضية تشهير. وتؤكد زيرفوس ان قطب العقارات السابق لامسها وحاول تقبيلها بالقوة في 2007.

وينفي ترامب ذلك مثل كل الاتهامات الاخرى.