القصف الأردوغاني للآثارالسورية.. بقلم: الدكتور محمد رقية

جهينة نيوز:

لماذا قصف الجيش الأردوغاني الإخواني موقع براد الأثري المسجل على لائحة التراث العالمي, الذي يشمل ضريح القديس مار مارون الذي يعود للقرن الرابع الميلادي , وكنيسة جوليانوس وهي إحدى أقدم الكنائس المسيحية في العالم , والعديد من الأديرة التي تعود إلى القرنين الثاني والثالث الميلادي وهي مناطق أمنة وبعيدة عن مواقع القتال ؟ , بالإضافة إلى تدمير العديد من المواقع الأثرية الأخرى في قرى منطقة عفرين .

إن ماقام به الجيش الأردوغاني هو نفسه ماقام به ارهابيو داعش في نهب وتخريب وتدمير المواقع الأثرية التي وصلوا إليها كما فعلوا في تدمر والرقة وحلب ودير الزور ومعلولا ويبرود والقصير وحمص وكل المواقع الأخرى التي وصلوا إليها .

وهو نفسه مافعله الأمريكان من نهب وسلب وتخريب للآثار العراقية العريقة التي تحمل ذاكرة عشرة آلاف عام أثناء احتلالهم للعراق منذ عام 2003 وحتى عام 2011 , وخاصة متحف بغداد الأثري الذي تم تهريب العديد من آثارة إلى الكيان الصهيوني وخاصة الآثار المرتبطة بالسبي البابلي .

إن كل ذلك يؤكد أن المشغل واحد والموجه واحد والمخطط واحد والهدف واحد , فالمشغل هو اللوبي الصهيوني العالمي والكيان الاسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين والهدف هو محي الذاكرة السورية الممتدة لعشرة آلاف عام , والقضاء على الذاكرة المسيحية في هذه المنطقة ومقدساتها , للإسراع في تهجير ماتبقى من المسيحيين , الذين يشكلون جزءا" أساسيا" في نسيج المجتمع السوري والذي يخدم تهجيرهم مصلحة الكيان الصهيوني

لذلك يجب فضحهم بكل الوسائل الممكنة والمتاحة ومنعهم من تحقيق أهدافهم الشيطانية

فهل نحن فاعلون ؟