القبض على شبكة تزوير عملة.. قاتل ومهرب أسلحة في قبضة العدالة بالسويداء!

جهينة نيوز

قامت دوريات مديرية منطقة صلخد بالسويداء وبعد التقصي والبحث وعلى خلفية ورود معلومات عن وجود عملية ترويج عملة سورية مزورة فئة الـ2000 ليرة في مدينة صلخد بالقاء القبض على المدعو (حسن. ف. ح) الذي تم بعد تفتيشه العثور على 22 ألف ليرة من فئة الألفين مزورة، وبالتحري عن المطلوب تبين أنه مطلوب لمديرية منطقة شهبا بجرم القتل.

مدير منطقة صلخد العقيد إحسان عيسى بين لـ«الوطن» أنه بالتحقيق مع المذكور اعترف بحصوله على العملة المزورة من المدعو (بسام. ش. ح) في نبع عرى، إضافة إلى اعترافه على باقي أعضاء العصابة ممن قاموا بترويج العملة المزورة وهم (رامي. س. ح وأخوه راكان) و( حسين. ع. هـ).

ونتيجة التحقيقات تم الاعتراف بترويج مبلغ 250 ألف ليرة جميعها من فئة الألفين، إلا أنه بالمتابعة تم استرداد المبلغ المروج بأكمله في مدينة صلخد.

كما تبين بالتحقيق ووفقاً لاعترافاتهم بأن المطبعة المستخدمة في طباعة العملة المزورة مركزها بلدة جمرين التابعة لبصرى الشام في ريف درعا، هذا وقد تمت إحالة الجميع إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء لاستكمال التحقيق, ومن جهة أخرى أشار العقيد عيسى أنه جرى خلال الأيام القليلة الماضية القبض على أخطر المطلوبين في ناحية ملح المدعو (تركي. غ. ب)، لافتاً إلى أنه مطلوب بعدة جرائم منها جرم الشروع التام بالقتل لعدة أشخاص، إذ صدر بحقه بناء على الثبوتيات قرار النيابة العامة بالحبس لمدة 20 عاما إضافة إلى أنه مطلوب لمديرية ناحية ملح بسبب تهريب السلاح والمازوت وتفجير قنبلة يدوية وإطلاق النار على أشخاص مدنيين فضلا عن أنه مطلوب لشرطة السويداء بحادث سير وتسببه بقتل 7 أشخاص، مؤكداً إيداعه السجن المدني في السويداء