الكشف عن لغز سرقة الطائرة الامريكية هرقيليز و سبب تحطمها

جهينة نيوز

في 23 ايار من العام 1969 قام الرقيب في الجيش الامريكي بول ماير و هو بحالة سكر بسرقة طائرة أمريكية طراز سي-130 اي و المعروفة بإسم هرقيليس و حلق بها لتتحطم بعد فترة قصيرة.

و بعد كل هذه السنوات كشفت صحيفة ديلي ميل عن لغز القصة التي حدثت في بريطانيا, حيث تبين أن بول ماير و بحسب زملائه كان يعاني من ضغط هائل بكونه متزوج من سيدة مطلقة و بسبب الدعاوي مع زوجها السابق فقد جزء كبير من التأمين و أصبح وضعها المالي مأساوي و حوال بول ماير طلب اجازة و العودة للوطن دون جدوى, فما كان من الميكانيكي بول ماير سوى تعبئة الطائرة بأكبر كمية من الوقود للوصول الى الولايات المتحدة و الإقلاع بها و التحليق فوق لندن في طريقة لوطنه.

و وجد حطام الطائرة على بعد 30 كلم من جزيرة الديرني في القناة الإنجليزية و اكن هناك سببان للتحطم إحداهما أن تكون مقاتلتان بريطانيتان بإسقاطها أو أن خلل حدث خلال الرحلة أدى الى تحطمها.

و بحسب الصحيفة البريطانية فإن الطيار خلال الرحلة التي استمرت 107 دقائق كان يتحدث مع زوجته و أخبرها بأن هناك عطل في الطيار الآلي, و قالت الصحيفة بعد كل هذه السنوات يستحق ذوي بول ماير معرفة مصيره.