في خطوة علنية للتطبيع: رياضيان "إسرائيليان" في سباق سيارات بالامارات!

جهينة نيوز

تواصل التقارب العلني بين الكيان الإسرائيلي ودول مجلس التعاون إذ بعد أيام معدودة على الرحلة الجوية التي مرّت في الأجواء السعودية، وهبطت للمرة الأولى في كيان الاحتلال، سجل مؤشر إضافي على تسخين العلاقات مع دول مجلس التعاون: داني برل (66 عاماً) وإيتي مولدبسكي (51 عاماً) هبطا في الإمارات العربية للمشاركة في سباق السيارات "أبو ظبي ديزيريه شالانج"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ودخل السائقان الإمارات بجوازات سفرهما "الإسرائيلية"، برفقة ثلاثة من أفراد الطاقم، وجميعهم "إسرائيليون"، وقال أحد السائقين: "رحب بنا المنظمون بطريقة دافئة واحتضنوننا، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكثبان الرملية".

وهذه ليست المشاركة الأولى لرياضيين صهاينة في مسابقات مختلفة في الإمارات، إلا أن الفرْق هذه المرة أن المشاركة "الإسرائيلية" جاءت بناء على دعوة من المنظمين الإماراتيين، خلافاً للحالات السابقة، التي وافق فيها منظمو المسابقات الرياضية بمشاركة رياضيين صهاينة "رغماً عن إرادتهم"، انصياعاً لتهديدات الاتحادات الدولية للرياضات المختلفة بشطب البلد المضيف من المنظمات الدولية إذا رفض مشاركة رياضيين صهاينة.

وعُلم أن فريق الاحتلال لن يرفع علم الكيان، وسيتم تسجيل المشاركة "الإسرائيلية" رسمياً كممثلة للإمارات.