الاردن: ضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود السورية

جهينة نيوز

أحبط الجيش الأردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، على الحدود الأردنية السورية، وقبض على ثلاثة من المنفذين، في حين تراجع الآخرين باتجاه الأراضي السورية.

وذكر بيان القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد أن القوات الأردنية تمكنت من إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وأضافت: "تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى إلقاء القبض على 3 منهم وتراجع الآخرين باتجاه العمق السوري".

وتابع البيان: "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وذخيرة عددها 2972 طلقة لنفس السلاح، و611 قطعة حشيش و103010 قرص ترامادول و223 ألف قرص كبتاجون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

سبوتنيك