روسيا: طائرات مجهولة تنقل مسلحين وأسلحة لـ "داعش" في أفغانستان

جهينة نيوز

اعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها ازاء تنامي النشاط الارهابي لحركة طالبان وتنظيم "داعش" في افغانستان ولا سيما في المناطق المتاخمة لبلدان رابطة الدول المستقلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها فى بيان عشية الموتمر الذي سيعقد في العاصمة الاوزبكية غدا ويستمر يومين حول افغانستان بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "نشعر بالقلق ازاء استخدام طائرات مروحية لا تحمل علامات تعريف لها فى مناطق مختلفة من أفغانستان بهدف نقل

المسلحين والاسلحة الغربية الى الجناح الافغانى لتنظيم "داعش" الارهابي" مضيفة ان تصريحات المسؤولين الافغان التي توكد هذه الحقائق تتطلب تحقيقا في غاية الجدية.

واوضح البيان ان روسيا ستواصل مساعدة أفغانستان بتشكيل جيش وشرطة فعالة وتدريب موظفيها من خلال الادارات الروسية المختصة مشددا على دعم موتمر طشقند بشأن التسوية فى افغانستان.

وكان مندوب روسيا لدى الامم المتحدة فاسيلى نيبينزيا اعرب خلال اجتماع عقده مجلس الامن الدولى لمناقشة الوضع فى أفغانستان في الثامن من اذار الجارى عن قلق روسيا ازاء قيام تنظيم "داعش" الارهابى بانشاء شبكة واسعة من المعسكرات لتدريب مسلحين بعضهم ينحدر من روسيا ودول اسيا الوسطى مشيرا الى ان حوادث نقل أسلحة لارهابيى "داعش" على متن مروحيات دون علامات لم يجر تحقيق فيها حتى الان.