الحشد الشعبي: عمليات دهم وتفتيش في محيط السعدية بديالى

جهينة نيوز

اعلن اللواء 110 في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن انطلاق عمليات دهم وتفتيش في محيط ناحية السعدية شمال شرق محافظة ديالى.

وقال اللواء في بيان نقله موقع قناة العالم إن "قوات اللواء 110 في الحشد الشعبي اطلقت، اليوم، عملية دهم وتفتيش في محيط الطريق العسكري في اطراف ناحية السعدية، (60 كم شمال شرق بعقوبة)، لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي".

واضاف البيان، ان "العملية تأتي وفق معلومات استخبارية بوجود عناصر ارهابية متورطة بحادثة قتل خمسة مدنيين يوم امس على طريق السعدية – حمرين".

وكان مدير ناحية السعدية اعلن يوم امس عن مقتل اربعة مدنيين واصابة اثنين اخريين بينهم طبيبة بجروح حرجة بهدوم شنه داعش على مركبة على طريق السعدية – حمرين او ما يعرف بطريق العسكري.