فيدرر يفقد اللقب وصدارة التصنيف العالمي

جهينة نيوز

فجر الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس الصاعد من التصفيات مفاجأة من العيار الثقيل عند جرد السويسري روجيه فيدرر المصنف اول من لقبه بطلا لدورة ميامي الاميركية الدولية في كرة المضرب، ثاني دورات الماسترز للالف نقطة، وأزاحه عن صدارة التصنيف العالمي عندما تغلب عليه 3-6 و6-3 و7-6 (7-4) في الدور الثاني.

وبات كوكيناكيس البالغ من العمر 21 عاما والمصنف 175 عالميا اللاعب الاقل تصنيفا عالميا يفوز على المصنف اول عالميا منذ فوز الاسباني فرانشيسكو كلافيت الذي كان مصنفا وقتها 178 عالميا، على الاسترالي ليتون هويت في الدور الثاني لدورة ميامي عام 2003.

وسيتنازل فيدرر عن الصدارة للاسباني رافايل نادال الغائب عن الدورة التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي امام السويسري، بسبب الاصابة، علما بانه كان انتزعها منه منتصف شباط/فبراير الماضي ببلوغه نصف نهائي دورة روتردام الهولندية وبات اكبر لاعب في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي.

وهي المباراة الاولى لفيدرر في دورة ميامي حيث اعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الـ32 الاوائل، وكلفته الحسارة الثانية على التوالي وفقدان اللقب الثاني تواليا بعد الاول الاحد الماضي عندما سقط امام الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المباراة النهائية لدورة انديان ويلز الاميركية، اولى دورات الماسترز للالف نقطة.

وكان فيدرر (36 عاما) يحتاج الى بلوغ ربع نهائي ميامي للاحتفاظ بالصدارة، كون الفارق بينه وبين نادال كان 290 نقطة فقط. وسيصبح رصيد السويسري 8670 نقطة مقابل 8770 للماتادور الاسباني.

وصرح فيدرر، المتوج بـ97 لقبا في مسيرته الاسطورية، بينها 20 في بطولات الغراند سلام و27 في دورات الالف نقطة، عقب الخسارة انه لن يشارك في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الاربع الكبرى، على غرار العام الماضي.

وقال فيدرر: "قررت عدم خوض منافسات الموسم المقررة على الاراضي الترابية".

وتقام البطولة الفرنسية في الفترة بين 27 ايار/مايو و10 حزيران/يونيو المقبلين.

ولم يشارك فيدرر منذ عام 2015 في رولان غاروس وهي البطولة التي خلقت له اكثر المشاكل ولم يتوج بها سوى مرة واحدة عام 2009.

وكان فيدرر قرر العام الماضي بعد تعافيه من الاصابة عدم المشاركة في البطولة الباريسية لاراحة ركبته وظهره وخصوصا للاستعداد الجيد لموسم الملاعب العشبية وبطولته المفضلة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى.

ويلتقي كوكيناكيس في الدور المقبل مع الاسباني فرناندو فرداسكو الحادي والثلاثين والفائز على مواطنه غييرمو غارسيا لوبيز 4-6 و6-صفر و6-2.

وبلغ الالماني الكسندر زفيريف الرابع الدور الثالث بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و1-6 و7-6 (7-5)، ليلتقي مع الاسباني دافيد فيرر الثامن والعشرين والفائز على الروسي يفغيني دونسكوي 6-2 و6-2.

كما تأهل التشيكي توماس برديتش العاشر بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-4، والاميركي سام كويري الحادي عشر بتغلبه على المولدافي رادو البوت 7-6 (7-4) و6-1.