الجيش يؤمن خروج المزيد من مدنيي الغوطة عبر ممر مخيم الوافدين

جهينة نيوز

خرج عشرات المدنيين من الغوطة الشرقية وذلك عبر الممر الإنساني المؤدي إلى مخيم الوافدين الذي افتتحه الجيش في الـ 27 من الشهر الماضي.

وأفادت سانا بأن وحدات من الجيش والهلال الأحمر العربي السوري قاموا باستقبال دفعات جديدة من المدنيين الخارجين عبر الممر الأمن هربا من إرهاب التنظيمات التكفيرية في الغوطة الشرقية.

وبينت أن محافظة ريف دمشق قامت بتأمين سيارات الإسعاف وحافلات النقل للمدنيين الخارجين من الغوطة تمهيدا لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المجهزة مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.

وأمنت وحدات الجيش أمس أكثر من 1700 مدني خرجوا من الممر الآمن المؤدي من الغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين أغلبهم من النساء والأطفال وتم نقلهم بالحافلات إلى مراكز إقامة مؤقتة مجهزة بجميع الاحتياجات الأساسية في ريف دمشق.