جدل كبير حول نقل الذهب برّاً..؟ الصاغة: استقرار الذهب محليا مرغم ارتفاعه عالمياً

جهينة نيوز

جملة من السلبيات تفرزها عمليات نقل الذهب براً من حلب الى المنطقة الشرقية ولا سيما منها القامشلي تبعاً لجملة من العوامل التي يبرز منها سخونة تلك المناطق بشكل كبير ووجود الارهاب بشكليه الاقليمي والغربي الامر الذي يجعل من عملية النقل مسألة محفوفة بالمخاطر.‏

ووفقاً للمعطيات التي وقفت عليها صحيفة الثورة فإن عمليات نقل الذهب براً غير قانونية ولم تسمح بها أي من الجهات ذات الصلة ولا سيما منها مصرف سورية المركزي الذي اوجب في سماحيته بهذا الشأن ان يتم النقل عبر مطار دمشق الدولي، في حين انها تنقل الان براً، وفي نفس السياق لفتت مصادر الصاغة الى ان الغموض الذي يكتنف المسألة كلها يثير عشرات الأسئلة على اعتبار ان المطالبات بالنقل من حلب مستندة الى اسباب موضوعية، متسائلة عن السبب الذي يحدو براغبي نقل الذهب براً الى القامشلي إلى إخفاء شحنات بأكملها في مخابئ سرية ضمن بعض الشاحنات والبرادات الناقلة للبضائع..!!‏

وفي سياق منفصل فقد سجل غرام الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً محدوداً لم يتجاوز 100 ليرة سورية بعد اسابيع ثلاثة من الاستقرار والثبات الافقي، وهو امر نسبه نقيب الصاغة غسان جزماتي الى الارتفاع الذي سجلته الاونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية والتي حققت ارتفاعاً وصل يوم امس (السبت) الى حدود 25 دولاراً، مبيناً في تصريح خاص «للثورة» ان الاونصة الذهبية سجلت سعر 1349 دولاراً.‏

وبالنسبة لأسعار الذهب في الاسواق المحلية فقد وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط الى 17500 ليرة سورية في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 15 الف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية السورية فقد وصل سعرها بموجب السعر الاخير للغرام الى 148 الف ليرة سورية، في حين سجلت الاونصة الذهبية السورية سعر 637 الف ليرة سورية، وفي ذات الاطار وصل سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً الى 153 الف ليرة سورية في حين سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 148 الف ليرة سورية.