مظاهرات كبيرة ضد بيع السلاح في المدن الأمريكية

جهينة نيوز

تجمع حوالي 20 ألف شخص في فعالية "مسيرة من أجل حياتنا" في بلدة بارك لاند (فلوريدا)، حيث سقط في شباط/فبراير 17 قتيلا بإطلاق النار في مدرسة، وفقا لما ذكرته "سي بي سي".

ويبلغ عدد سكان بارك لاند حوالي 35 ألف شخص، بعد إطلاق النار في باركلاند بالذات، بدأت موجة الاحتجاجات الحالية.

وتجري يوم السبت، فعاليات مماثلة في 800 مدينة أميركية، بما في ذلك في واشنطن ونيويورك وبوسطن وشيكاغو وهيوستن، كما تجمع نشطاء بالقرب من السفارات الأميركية في لندن وستوكهولم وكوبنهاغن.

ولم يعرف بعد عدد المشاركين في المسيرات و في واشنطن، وفقا للشرطة، خرج مئات الآلاف من الناس في المسيرة.

وذكر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن هناك 175 ألف متظاهر.

هذا وقد حدث في 14 شباط/فبراير المنصرم ، إطلاق نار في مدرسة في بلدة تبعد 60 كم شمالي ميامي.

وبعد فترة وجيزة من المأساة احتجزت الشرطة التلميذ السابق في هذه المدرسة، نيكولاس كروز، من مواليد عام 1999.

وأعلنت الشرطة، أن كروز اعترف بفعلته في الأسبوع الماضي، رفعت المحكمة ضد كروز تهمة بالقتل العمد لـ 17 شخصا ومحاولة قتل 17 شخصا آخرين.