X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
تعرف على سر استقبال الكونغرس البارد لابن سلمان!؟
فيدرر يفقد اللقب وصدارة التصنيف العالمي
استقالة رئيس الوزراء الإيطالي
دخول الحافلات إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم في جوبر وعين ترما وزملكا وعربين
الجيش يؤمن خروج المزيد من مدنيي الغوطة عبر ممر مخيم الوافدين
جدل كبير حول نقل الذهب برّاً..؟ الصاغة: استقرار الذهب محليا مرغم ارتفاعه عالمياً
رئيس وزراء اليابان يعتذر وسط "فضيحة" ويتعهد بمراجعة الدستور
مظاهرات كبيرة ضد بيع السلاح في المدن الأمريكية
البدء بتشغيل قطارات أنفاق دون سائق خلال أيام في الصين
بالفيديو.. بجعة تخلق فوضى في الطريق بإحدى مدن موسكو
بالفيديو.. لوحة فنية من افتتاح دورة الوفاء للباسل بالفروسية 2018
DEBKAfile..قاعدة إنجرليك إلى اليونان و العيديد إلى السعودية !
"سورية أم الكل" احتفالية لأطفال مشروع بكرا إلنا
الدفاع الروسية: خروج أكثر من 980 مسلحاً عبر ممر عربين الإنساني في الغوطة أمس
الموز مجدداً إلى الواجهة وهذه المرة مناقصة بطعم فساد!.. خلاف بين "هيئة الضرائب" وجهاز الرقابة المالية
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالفيديو.. لوحة فنية من افتتاح دورة الوفاء للباسل بالفروسية 2018
الأحد, 25 آذار 2018 الساعة 10:52 |
منوعات
,
منوعات
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
بالصور.. اتحاد الفروسية يقيم بطولة عيد الجيش الثالثة لفروسية قفز الحواجز
لوحة فنية بقيمة 81 مليون دولار ..!
ريو 2016.. استراليا تتصدر منافسات الايام الثلاثة للفروسية
اختتام بطولة رمضان لفروسية القفز في سورية
تضامناً مع سورية... تدشين لوحة فنية جدارية في جامعة ايلام في هافانا
اقرأ المزيد...
البدء بتشغيل قطارات أنفاق دون سائق خلال أيام في الصين
بالفيديو.. بجعة تخلق فوضى في الطريق بإحدى مدن موسكو
تعرف كيف تستغل ماكدونالدز تصميم مطاعمها للحث على طلب المزيد من الوجبات!
مشهد مرعب لشاحنة تحاول الالتفاف على مرتفع خطير..!؟
السفر عبر الزمن حلم ربما يصبح واقعاً
بالفيديو.. طفل يمني يستعرض مهاراته في كرة القدم
دراسة تحذر من إصابة الرجال بالخمول
بعد سجنه 31 عاما أصبح مليونيرا..!؟
ولاية أمريكية تبتكر طريقة جديدة للإعدام بالنتيروجين !
شاهد.. ثعبان ضخم يخنق مدربه أمام الجمهور
بعد نفوق آخر ذكر من وحيد القرن.. الخبراء يحذّرون من عصر الإنقراض الجماعي !
تويز آر أس تُغلق متاجرها بعد 70 عاما
شاهد الصورة التي تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي هذا اليوم
المنظمة العالمية للأرصاد تكشف الأعوام الاكثر حرارة
صورة لفاكهة غريبة تثير مواقع التواصل
أضف تعليق
أخبار اخرى
تعرف على سر استقبال الكونغرس البارد لابن سلمان!؟
فيدرر يفقد اللقب وصدارة التصنيف العالمي
استقالة رئيس الوزراء الإيطالي
دخول الحافلات إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم في جوبر وعين ترما وزملكا وعربين
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
بالفيديو.. المخطوفين الثمانية الذين حررهم الجيش من عربين في الغوطة الشرقية
دوما آخر معاقل الارهابيين بالغوطة.. لاخيار ثالث "إما تسوية اوضاع مسلحيها أو الخروج إلى إدلب"!
أبراج يوم السبت 2018/3/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
المدعو البويضاني يرفض خروج جيش الإسلام الإرهابي من دوما ؟!
الأكثر مناقشة
هذا العار الذي أخفته الغوطة! .. بقلم نارام سرجون
وكالة: ولي العهد يشعل صراعا أمريكيا بـ"تصريح مقلق"
الكيان الإسرائيلي يعترف للعالم رسمياً أنه من دمر منشأة “الكبر” في سوريا عام 2007!
أ هـــذه ....خــيـر أ مّــــة ؟ بقلم : ابراهيم فارس فارس
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.