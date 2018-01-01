DEBKAfile..قاعدة إنجرليك إلى اليونان و العيديد إلى السعودية !

جهينة نيوز:

قال موقع ديبكا فايل DEBKAfile المعروف بقربه من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في خبر استند فيه على “مصادر عسكرية” أن إدارة ترامب على وشك اتخاذ قرار يعني تركيا عن كثب.

و ذكر الموقع أن القرار المتعلق بإسراع نقل القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في قطر إلى المملكة العربية السعودية تم التصديق عليه عقب لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى الرغم من إنكار إدارة ترامب للأمر عدة مرات، أشارت المصادر التي تواصل معها الموقع الالكتروني إلى جمع القوات الجوية الأمريكية بقاعدة إنجرليك مقدمة معلومات بشأن اتخاذ اجراءات لإخراجها تمامًا من القاعدة التركية.

وأكد الموقع أن الحملتين الأمريكيتين مرتبطتان ببعضهما البعض.

وأوضح التقرير العسكري الذي أعده مصدر عسكري آخر تواصل معه الموقع الالكتروني أن الطائرات الأمريكية في قاعدة إنجرليك تُنقل إلى القواعد العسكرية في أوروبا الشرقية في الوقت الحالي بجانب بعض الفعاليات بقاعدة إنجرليك مشيرًا إلى نظر وزراة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إلى قاعدة أندرافيدا في جنوب اليونان كبديل لقاعدة إنجرليك.

وشدد الموقع على حقيقة تزعزع المقومات الاستراتيجية للمنطقة بصورة خطيرة في حال اتخاذ الولايات المتحدة قرار نقل قاعدتيها الجويتين الكبيرتين في الشرق الأوسط.

ومن بين النقاط المؤكدة أن إدارة ترامب ستبعث بهذه الخطوة في حال صدقها رسالة لإيران بدعمها الصريح للرياض.