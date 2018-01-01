"سورية أم الكل" احتفالية لأطفال مشروع بكرا إلنا

جهينة نيوز_ وائل حفيان:

نظمت محافظة دمشق " مشروع بكرا إلنا" بالتعاون مع المنظمات الشعبية، احتفالية تكريمية بمناسبة عيد الأم حملت عنوان "سورية أم الكل"،بمشاركة أكثر من 270 طفل ، وتخلل الحفل عروض مسرحية وغنائية ورياضية من تنفيذ مواهب مشروع بكرا إلنا بجميع مراكزه، وذلك في مدرسة سجيع هيفا بالسومرية.

وأكد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن مشروع بكرا إلنا هو خطوة لإعادة بناء الأطفال من عمر خمسة سنوات لعمر 15 سنة ، مشيرا إلى أن هدف المشروع بناء الأطفال وتنمية مواهبهم وزرع روح المحبة، وتعليمهم حب الوطن وعلمه وجيشه وقائده السيد الرئيس بشار الأسد.

وقال الصبان: "مبروك نصر سورية وكل ما يحققه الجيش العربي السوري"، مضيفا أن سورية الأم التي ترعى جميع أبنائها هي من قدمت الكثير من أبنائها عبر الزمن لتبقى حرة وذات سيادة".

بدوره بين مدير نادي المحافظة والمشرف على مشروع بكرا إلنا الأستاذ محمد السباعي أن بناء سورية يمر من خلال نخب جيل جديد يستطيع بناء المستقبل ، مشيرا إلى أن مواهب مشروع بكرا إلنا تميزوا بإبداعهم في كل الأنشطة التي أطلقها المشروع منذ افتتاحه.

وأشار عميد كلية التربية الرياضية منظم الحفل الدكتور وائل معوض أن هذه الفعالية هي من ضمن أهداف المشروع التي تقوم على التعاون بين الوزارات والمنظمات ، مبينا أن عدد الأطفال والمواهب الذين شاركوا في الفعالية حوالي 270 طفل وطفلة من كافة الأنشطة ، وكرموا 240 طفل وطفلة مع أمهاتهم .

وبينت مستشارة قسم الإعلام في مشروع بكرا إلنا الإعلامية هناء الصالح أن مشروع بكرا إلنا هو نواة ضمن محافظة دمشق ، وهي الآن تكبر لتضم اكبر مساحة جغرافية وتنتقل إلى المحافظات السورية، مشيرة إلى أن هذه الفكرة تشجع الأطفال الذين يكبرون على الولاء والانتماء والعقيدة وحثهم على التطوع.

وأوضحت الصالح أن نشاطات المشروع التي يملأ بها الأطفال أوقاتهم لتنمية مواهبهم المتعددة ، هي بذرة تزرع الانتماء وحب الوطن والتضحية والتطوع والتي هي قيم كبيرة نسعى لتكريسها بالأطفال لنبني سورية المستقبل.

وقالت مديرة قسم الإعلام في مشروع بكرا إلنا الإعلامية ماريا قيومجيان أن مشروع بكرا إلنا نظم هذه الاحتفالية لتكريم اسر الشهداء والجرحى والمفقودين في منطقة السومرية لخصوصيتها، مشيرة إلى أن أطفال أربعة مراكز من مشروع بكرا إلنا قدموا هدايا لأطفال مركز سجيع هيفا ليقدموها لأمهاتهم بمناسبة عيد الأم.

وأوضحت قيومجيان أن الفقرات التي تم عرضها هي من مشاركات جميع أقسام المشروع والتي تتضمن فقرات إبداعية ، ومسرحية، وغنائية وراقصة، ورياضية وشعرية وإعلامية وفقرة خاصة بأم الشهيد والتي تهدف إلى أن سورية أم الكل.

حضر الحفل أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ، ومدير تربية دمشق، ورؤساء منظمات شعبية، وإعلاميين، وحشد كبير من أهالي المنطقة.