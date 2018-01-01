الدفاع الروسية: خروج أكثر من 980 مسلحاً عبر ممر عربين الإنساني في الغوطة أمس

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن خروج 988 مسلحا وأفراد عائلاتهم يوم أمس السبت، عبر ممر بلدة عربين الإنساني في الغوطة الشرقية في سوريا.

وجاء في البيان: "نتيجة للمفاوضات بين قيادة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة مع قادة جماعة "فيلق الرحمن"، تم التوصل إلى اتفاق لخروج مسلحي هذه المجموعة من بلدة عربين في الغوطة الشرقية.

وأفادت الوزارة، بأنه في 24 مارس/آذار، عبر الممر الإنساني، "جرى خروج 988 مسلحاً وأفراد عائلاتهم، ونقلوا إلى محافظة إدلب بواسطة 17 حافلة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "طوال الطريق، ضمنت الشرطة السورية سلامتهم تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسية وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري".

وكان مصدر أمني قال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أمس إن "10حافلات خرجت من عربين تضم 500 شخص من المسلحين مع عائلاتهم إلى نقطة التجمع بالقرب من مبنى الموارد المائية في حرستا، تمهيدا لخروجهم بعد اكتمال العدد إلى إدلب" وذلك تنفيذاً لاتفاق المركز الروسي للمصالحة، بإخراج المسلحين إلى محافظة إدلب.