أبراج يوم الاحد 2018/3/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٥/ ٣: جريء ميال للإبداع لا يستطيع تغيير شيء لانه دائما ينشغل في العادات القديمة، لديه دافع وتصميم معيل لمن يحب، يحب ان يكون في المقدمة والضوء الساطع يعرف كيف يعيش حياته بتفاصيلها، تتحسن أحواله المعنوية والجسدية في الاشهر القادمة، نجاح لمهمة تتعلق بعملية بيع وشراء، امور إعلامية وفنية تحصل عليها، فرص مالية قادمة، تحضيرات جميلة لعام ٢٠١٨.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تركيز على الامور العائلية، تتطرق لمشكلة عائلية او تناقش شأن مهني متداخل مع مشكلة عائلية، تجد حل لمشاكل عالقة، انتبه لانتقاء الكلمات وتشهد أجواء مربكة توضع أمام مواجهة لأشياء كنت تخفيها وتشعر بعدم التعاطي، خسارة طفيفة على صعيد مقربين، ضيوف وزوار.

الثور: تتابع اتصالاتك نهارك فيه انفراج، شخص يواسيك ويضيف لخبرتك خبرة ومهارة، تباشر بعمليات فرص متوافرة تحصل على عقود وفرصة سفر، تتوض خسارة وتنتقل لحياة جديدة فيها اخوة واخوات، فترة صاخبة من العلاقات تمر فيها

الجوزاء: طموحك عالي تضع خطط مهنية صحيحة لنفسك، تواجه بعض المشكلات التي تتضمنها إنتاج مالي او اعمال مصرفية، تجني ربح بمفاوضات جارية، اقرا كل الملفات قبل التوقيع على ملفات، امر يتعلق بالخيارات، تدافع عن نفسك ببراعة تتعرض لانتقاد او شكوى، عنوان نهارك المال

السرطان: ما تزال شحنة الكواكب عندك لان القمر ببرجك القمر ببرجك استغله جيدا وكن على ثقة أنك ستكون صاحب فعالية ممتازة ضمن النهار، تتواجد عندك الطاقة وتنجز أي عمل قديم وتتقدم نحو خطوات جديدة، الثقة موجودة لذلك عليك تحريك الاجواء لحصد الثمار، توجه بعض الامور الخاصة بك على صعيد حسم، لقاء استثنائي يؤدي إلى توتر او عمليات حسم، القمر ببرجك اطلب ضمانات لان طموحاتك عالية

الاسد: نهارك مخيب للامال تحرك بهدوء تروا أثناء التعامل مع أي حدث خاصة بأجواء العمل، تتعرض للعرقلة، كن حذر تستطيع الاعتماد على الحظ اذا كنت واع، حضر نفسك جيدا لان وضعك سيكون أفضل غدا، لست نشيط وليس لديك طاقة وقد تنقلب قصة عابرة الى امور جدية ويكون قيها نميمة

العذراء: يوم جميل وتزداد نشاطاتك وتشعر بطاقة هائلة وترتب علاقاتك تتحمس للتغيير ترفض العودة للماضي لان اليوم مناسب لعقد صفقات جديدة او تسمع اخبار جديدة تسر قلبك، تتحقق رغبة قديمة تتغير عجلة الامور لصالحك، حريص على افكارك وافعالك، قاوم اي مشروع لانك متمسك بقناعاتك

الميزان: تركز على عملك حتى تعطي جهود إضافية لتحافظ على مستوى جيد من الأداء وتتقرب من مسؤولين عنك أو زملائك وضعك ومصالحك ومكانتك من المخاطر، متّن صداقاتك لتشكل لك عامل حماية من اي عقبة، تمهل ولا تستعجل واهتم بالتفاصيل حيث تتغير الامور وتصبح ليّن المعشر سعيد الحظ وتمتاز بجاذببة طبيعية وبشاشة، حاول ان تاخذ وتعطي وانتبه من خيبة الامل على صعيد مسؤولين.

العقرب: يوم إيجابي تقوم باتصالاتك تخطط وتدور الدنيا بك نحو منعطف آخر او اكثر وعدا بسبب الحركة، تسمع معلومات وتعيش حيوية وارادة صارمة، تنجح مخططاتك وتنجح بكل ما تقدم عليه من خطوات ونجاح واحداث وسرعة بالفهم، استقبال وتوديع زوار ومواعيد مغرية لك.

القوس: لا تهرب من مفاوضة ولتكن أعصابك متينة ودعمها بالثقة حتى تحصل على توافق وتضامن لان نهارك يحمل لك أمور مالية، انتبه وضع حد للنزاع ولا تعرض جهودك للفشل وابتعد عن الماضي وتفرغ للامور المالية فلديك فواتير واستحقاقات او اهتمام بصحتك او صحة شخص مقرب، اخبار جيدة تسمعها في الليل، رغبة بحركة او تواصل تشغل بالك حركة استقبال وتوديع تظهر عندك مساء وصباحا.

الجدي: تركيز على شراكة الجو فيه بعض المعاكسات قد تواجه ملاحظات جارحة، اضبط نفسك لا تفسد عذوبة الاجواء تشعر بالضعف امام الخصم، تمالك أعصابك وحاول ترغيب نفسك بالمرح والتسلية، تلتقي مع المحبين لا تعاند ولا تغامر لديك قوة إقناع مع الطرف الآخر، حاذر الا تجرح الطرف الآخر.

الدلو: نهارك متقلب، مهمات مواجهات ضرورية، مسؤوليات والتزامات على أنواعها كن حريصا على عملك، لا تلهو عنه لان معظم عملك سيكون تحت تصرفك او يظهر تعديل على جدول أعمالك، تكيف مع الجديد الطارئ وتفاعل، وضعت هدفا ومشيت عليه، خبر مفاجئ تسمعه او ورقة بحاجة توقيع او عقد شراكة او عقد عمل، مدعو للمشاركة يصعب عليك التناغم مع الشيء الجديد.

الحوت: نهارك جيد مليء بالحماسة والنشاط والفرح والثقة بالنفس، مفاجأة سارة وخبر جيد وتنقل، تنقل حماستك بالعدوى للآخرين، شعبيتك تتصاعد، حفلة او لقاء ويكون صوتك مسموع وتعمل على المحادثات، تهدئة منافسات قوية عليك حرب من المحيطين، داري محيطك، عنوان نهارك انت لست معلق ولا مطلق.