18 مدينة وبلدة في درعا توقع على اتفاق وقف إطلاق النار

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل اعلامية، اليوم السبت، ان 18 مدينة وبلدة في محافظة درعا توقع على بروتوكول اتفاق للإنضمام إلى نظام وقف إطلاق النار بين ممثلي "المجتمع المدني" ورؤساء مجالس المدن والبلديات من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى.

وقالت مصادر مطلعة ان الاتفاق يضمن تكفل الحكومة السورية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة العمل لإدارات الدولة الحكومية والإجتماعية والتأمين الصحي وتأمين المياه والكهرباء والمحروقات والعناية باﻷطفال والمتقاعدين والتعليم و وتوفير شروط العمل وراحة المواطنين.

وأضافت المصادر انه تم خلال الإجتماع بحث مضمون الإتفاق وتوقيع الإتفاق من قبل 18 من رؤساء مجالس المدن والبلديات في حين تم تحديد موعد خلال الاسبوع المقبل لتوقيع باقي القرى والبلدات التي حضرت الإجتماع.