ابن سلمان على خطا أردوغان

جهينة نيوز

ربما الآن أردوغان في تركيا يقول بأن أوراق الشجر لا تتحرك بدون أمره كما فعل حليف أمريكا من قبله الجزار بينوشيه حيث لا يخفى على أحد أن أردوغان و بشماعه الانقلاب سار و يسير على خطا بينوشيه حيث إعتقل آلاف الضباط و الاعلاميين و حتى مغردي التويتر أصبح لهم سجن و لكنه ليس الحليف الوحيد لأمريكا في المنطقة الذي يسير على خطا بينوشيه حيث أن ابن سلمان و بشماعه الفساد يسير على ذات الخطا, و بعد أن إستعان بشركة بلاكووتر لأجل حملة الإعتقالات السابقة, قد قام مؤخراً بحملة ملاحقة ضباط الجيش السعودي و ذلك بحسب تقرير لموقع الواقع السعودي.

و نقل الموقع أن هناك حالات اختفاء و إعتقال و إقالة لضباط الجيش السعودي و فيما يلي التقرير كامل كما نشره الموقع السعودي المعارض:

لم ينج أحد من عنجهية ابن سلمان، عنجهية لا تتوانى عن الاطاحة بكبار ضباط الجيش والحرس الوطني في بلد يخوض حربا مشتعلة على جبهة، وحروبا اقل حماوة على جبهات أخرى.

ففي أوج حاجة الجيش والقوات المسلحة الى الضباط الاكفاء، يقوم بن سلمان بالاطاحة بهم بذريعة "التقاعد" أوصدور أوامر "ملكية" - ليس فيها شيئ ملكي ربما الا اسمها مع لازمة "الفساد" وهو شماعة ابن سلمان المفضلة للاعتقال والاخفاء والتعذيب ثم القتل، دون أن يشفع لهؤلاء تاريخ خدمتهم العسكرية او اي خدمات ممكن ان يكونوا قد أدوها للوطن أو حتى لآل سعود أنفسهم.

لقد أدرك ابن سلمان مستعينا بدهاء كوشنير ومن معه أن مفتاح الاطاحة بالعسكر هي ضرب الرأس ..ما هي الا ايام وكان وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدلله في المعتقل، ثم كرت السبحة لتطال أكثر من 14 ضابطا عملوا في وزارة الدفاع، والحرس الوطني أبرزهم اللواء علي القحطاني والفريق الركن عبد الله بن سلطان قائد القوات البحرية السابق.

هكذا قتل ابن سلمان اللوء في الحرس الوطني علي القحطاني

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في الأيام الأولى من الاعتقالات في فندق ريتز، احتاج ما يصل إلى 17 معتقلاً إلى علاج طبي لسوء المعاملة من قبل آسريهم، وفقًا لطبيب ومسؤول أمريكي."

وقال أقارب بعض المحتجزين إنهم حرموا من النوم، وتعرضوا للترهيب والاستجواب، بينما كانت الحكومة تضغط عليهم للتوقيع على أصول كبيرة.

لم تظهر الدلائل على مثل هذه الانتهاكات بسرعة، لكن مسؤولين من حكومتين غربيتين قالوا إنهم يعتبرون التقارير ذات مصداقية.

وتقول نيويورك تايمز "إحدى الحالات تتعلق بضابط سعودي توفي في الحجز. أحد الأشخاص الذين رأوا جثة الضابط، اللواء علي القحطاني، قال إن رقبته كانت ملتوية بشكل غير طبيعي كما لو كانت مكسورة، وأن جثته كانت سيئة وبها كدمات، وقال الشخص إن جلده أظهر علامات أخرى على الإساءة الجسدية."

وتحدث طبيب وشخصان آخران عن حالة الجثة مؤكدين أن بها علامات حروق تبدو كأنها صدمات كهربائية.

وفي رده عبر البريد الإلكتروني على أسئلة حول اللواء القحطاني، قال مسؤول في السفارة السعودية في واشنطن: “جميع ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب لأولئك الذين تم التحقيق معهم خلال إجراءات مكافحة الفساد غير صحيحة على الإطلاق”.

وأضاف المسؤول أن المعتقلين لديهم إمكانية الـ”وصول الكامل” إلى المستشار القانوني والرعاية الطبية.

ولم يكن القحطاني، وهو ضابط في الحرس الوطني السعودي -يُعتقد بأنه في الستين من العمر- ثريا، لذا فإن قيمته كهدف رئيسي لمكافحة الفساد أمر مشكوك فيه، لكنه كان أحد كبار مساعدي الأمير تركي بن عبدالله، ابن الملك الراحل عبدالله وحاكم الرياض السابق، وربما كان المحققون يضغطون على اللواء للحصول على معلومات حول رئيسه، الأمير تركي.

وينظر إلى أفراد عائلة الملك عبدالله على أنهم منافسون لولي العهد محمد ووالده الملك سلمان.

وفي نوفمبر، نُقل اللواء القحطاني إلى مستشفى النخبة بالقرب من الفندق لإجراء فحوص بالأشعة وغيرها من العلاجات، وظهرت عليه علامات تعرضه للضرب، وفقًا لما ذكره طبيب عن حالته، وقد أُعيد إلى الفندق لاستجواب آخر، ثم أُعلن عن وفاته في مستشفى عسكري.

ولم تقدم المملكة أي تفسيرًا علنيًا لموت اللواء، في وقت يخشى أفراد عائلة القحطاني وعبدالله من فتح مناقشة عن موت اللواء القحطاني علنًا خوفًا من المزيد من العقاب.

وشكا آخر من أبناء الملك الراحل الأمير مشعل بن عبدالله من معاملة القحطاني، لدائرة من الأصدقاء، وبعد ذلك مباشرة تم اعتقال الأمير مشعل وحُبس في فندق ريتز.

عائلته تتساءل ..أين أخفى ابن سلمان الفريق الركن عبدالله بن سلطان ؟

نقلت مواقع اعلامية عن "مصادر خاصة" معلومات جديدة عن الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية السعودية، الذي تمت إحالته للتقاعد في نوفمبر الماضي ضمن حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان حينها.

وأضافت "مصادر خاصة داخل المملكة رفضت ذكر اسمها لأسباب أمنية"، أن "الفريق عبد الله بن سلطان يقبع في سجون آل سعود بشكل سري منذ إقالته في نوفمبر الماضي"، مشيرة إلى أنه يواجه مصيرا مجهولا حتى الان حيث أنه أصيب بجلطة في الدماغ نتيجة الضغوط التي تمارس عليه.

ولفتت مصادر الى أن عائلته والمقربين منه (الذين أبدوا خوفهم وقلقهم الشديد) لم يتمكنوا من زيارته أو معرفة سبب اعتقاله إلى الآن.

يشار إلى أنه في أوائل نوفمبر الماضي، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية، شملت إعفاءات وتعيينات جديدة وتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.. بحسب ما نقلت وسائل الإعلام السعودية حينها

أن تحيل السلطة السياسية ضابطا الى التقاعد ..اجراء قانوني طبيعي يقع ضمن صلاحياتها في اي بلد ولاسباب تراها مناسبة.

أن تعتقل السلطة ضابطا دونالمرور باجراءات قانونية وتحيله للتحقيق وتعذبه.. لا يعني ذلك إلا أنها تحاول انتزاع معلومات معينة منه او حمله على الاعتراف بما لم يقترفه لتبرر احتجازه ..

أن تقتل السلطة السياسية ضابطا يعني أنها تخاف منه.. وغالبا ما يكون خوفا من محاولة انقلاب عليها.. أو خشية من معلومات يمتلكها.

فلماذا يخاف ابن سلمان من العسكر ؟ ومن ماذا تحديدا؟ وما سر حقده على القيادات العسكرية في الجيش والحرس الوطني رغم انه يحتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع وهم عاملون تحت رئاسته؟

أكدت مصادر خاصة لموقع الواقع السعودي أن ثمة أقاويل يتداولها أمراء آل سعود فيما بينهم, بأن اللواء علي القحطاني والذي كان قد أعلن الولاء للأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق كان يدعم مخطط لإنقلاب مجموعة من أمراء آل سعود على نظام سلمان وذلك بعد تمادي ولي العهد محمد بن سلمان بإهانتهم وإحتجازهم ووضع العديد منهم خاصة من من يهدد ملك والده تحت الإقامة الجبرية. وتشير تلك الأقاويل إلى أنه لم يعد يردع بن سلمان أي شيء عن تنفيذ مخططه بالاستلاء على الحكم بل وهو الحاكم الفعلي اليوم في المملكة خاصة بعد ما أكده المصدر للواقع السعودي أن الملك سلمان ومنذ ما يزيد عن العام لم يعد قادرا على إدارة الحكم بل أصبح عاجزا بسبب تأخر وضعه الصحي والعقلي الذي تدهور بشكل وبسرعة ملحوظتان في الأشهر الأخيره.

وأضاف المصدر للواقع السعودي, أن المؤسسة الدينية في المملكة تنتظر الفرصة المناسبة لإسترداد سلطتها التي ألغاها محمد بن سلمان من خلال "الإنفتاح" الذي يريد أن يجر البلاد اليه, غير أنه استطاع إغراق بعض المشايخ بالأموال لضمان وقوفهم إلى جانبه, إلا أن تلك المشايخ والتي تُعتبر مرجعية للمؤسسة الدينية باتت تفقد ثقة أتباعها خاصة وأن الأتباع نشؤوا على الفتاوى التي باتت المشايخ اليوم تضربها بعرض الحائط من أجل إرضاء بن سلمان.

وأشار قائلا "الجميع بات يعلم أن ابن سلمان استقدم جنودا من باكستان لحمايته الشخصية وذلك لأنه لم يعد يثق بأي من القيادات في الجيش" مضيفا إلى أنه ورغم "الحركات الإعلامية" بحسب تعبيره التي يقوم بها محمد بن سلمان من خلال لقاء بعض الجنود والقاده إلا أن هناك شرخ كبير بينه وبينهم وإن كان يتحلى بمنصب وزير الدفاع. مؤكداً أن بعض القاده في الجيش السعودي والمشاركين في عاصفة الحزم يتم إغتيالهم في ميدان القتال من قبل مرتزقة إبن سلمان ليُعلن عن "إستشهادهم أثناء أداء الواجب" وذلك لأسباب مختلفة ومنها رفضهم للإستمرار بحرب يعتبرونها عاملا اساسيا في إضعاف الجيش السعودي, بينما البعض الآخر والتابع للمؤسسة الدينية ومنهم من أعلن ذلك بحضور شخصية نافذة مقرّبه من بن سلمان بأن بن سلمان يرمي بهم في النيران بينما يحول المملكة إلى مراقص عامة.

وأكد المصدر للواقع السعودي أن بن سلمان يستعين بأجهزة مخابرات خارجية منها جهاز الموساد الصهيوني وجهاز الإستخبارات البريطاني والأمريكي لمساعدته بالسيطرة على الأمراء الذين قد يهددوا مستقبله, وإلا ما كان بإستطاعته أن يهين ويرهب أمراء بحجم الأمير متعب بن عبدالله الذي يكن بن سلمان له عداوة تاريخية, والأمير محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبدالعزيز. وأشار الى أن " عمليات الإغتيال في ميدان القتال مستمرة،" مشدداً "ستسمعون عن إغتيالات لشخصيات بارزة قريباً جداً".

الواقع السعودي