البنتاغون يعترف بشن غارات على ليبيا و يزعم قتل ارهابيين

جهينة نيوز

أعلن البنتاغون، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الأمريكي شن غارات بالقرب من مدينة أوباري جنوب ليبيا. و زعم بيان البنتاغون ان غاراته قتلت ارهابيين اثنين.

وجاء في بيان صدر عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان أن القيادة لا تملك معلومات عن سقوط ضحايا بين المدنيين جراء العملية.

و يذكر أن ليبيا كانت من أكثر الدول أمناً و رفاه اقتصادي لمواطنيها قبل التدخل الغربي فيها و بمشاركة دول الاعتدال العربي حيث تحولت الى بلد محكوم بالميليشيات التي إستقدمتها واشنطن الى ليبيا و أصبح غالبية المواطنيين يعيشون في فقر مدقع.