خروج 10حافلات تقل مئات المسلحين وعائلاتهم عبر معبر عربين في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

خرجت 10حافلات تقل 632 شخصاً من الأرهابيين وعائلاتهم عبر معبر عربين في الغوطة الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم وصلت 17 حافلة تقل عشرات المسلحين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من بلدات جوبر وعربين وعين ترما وزملكا إلى أحد المعابر في مدينة عربين تجهيزا لانطلاقها إلى محافظة إدلب.

وبخروج الحافلات الـ 17 تكون عملية نقل الدفعة الأولى انتهت بانتظار استكمال الاتفاق غدا الأحد.

وذكرت وكالة سانا أن أكثر من 500 شخص بين مسلحين وعائلاتهم استقلوا الحافلات التي تشكل الدفعة الأولى والتي سيتم إرسالها اليوم إلى إدلب حسب الاتفاق.

وقام إرهابيو فيلق الرحمن والنصرة المسيطرين بإحراق مقراتهم الخاصة والوثائق التي تكشف ارتباطاتهم بجهات خارجية كما سبق وفعلت التنظيمات الإرهابية التي خرجت من عديد المناطق بريف دمشق خلال السنتين الماضيتين.

ووفقا لبنود الاتفاق من المفترض أن يخرج 7000 من مسلحين وعائلاتهم ممن رفضوا التسوية في البلدات الأربع، على أن يبقى من يرغب بالتسوية بعد تسليم الأسلحة الثقيلة والخفيفة للجيش السوري.