تعادل ايجابي بين سوريا وقطر في منافسات بطولة الصداقة الدولية

جهينة نيوز:

تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره القطري بهدفين لكل منهما، مساء اليوم، على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، ضمن منافسات بطولة الصداقة الدولية.

ولم يشهد الشوط الاول تهديدا حقيقيا على المرميين، لتؤجل أسرار المواجهة إلى الشوط الثاني، الذي بدأ مثيرا، حيث اطلق عمر السومة شرارة المباراة بإحرازه الهدف الأول لسوريا بعد مرور 4 دقائق.

رد المنتخب القطري لم يتأخر كثيرا فأحرز عبد العزيز حاتم هدف التعديل في الدقيقة 58، لتشهد المباراة إثارة أكبر من خلال سعي الفريقين للبحث عن هدف الفوز.

وأشعل هداف البطولة أكرم عفيف المباراة بأحرازه الهدف الثاني لقطر في الدقيقة 70، لكن منتخب نسور قاسيون أدرك التعادل عبر اللاعب زاهر ميداني في الدقيقة 73.

وفي الدقائق الأخيرة حاول منتخب سوريا خطف الفوز، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الايجابي.

وبهذه النتيجة أنهى المنتخب القطري مبارياته في بطولة الصداقة بأربعة نقاط، متصدرا الترتيب.

وسيخوض منتخبا العراق وسوريا مباراة الختام يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد هوية الفريق البطل، والذي انحصر بين قطر وسوريا.

المصدر: كورة