ترامب: أفكارنا وصلواتنا مع ضحايا الهجوم في فرنسا

جهينة نيوز:

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بالهجوم الذي شهدته فرنسا الجمعة واسفر عن مقتل اربعة اشخاص بينهم شرطي اعتبر بطلا.

وغرّد ترامب "أفكارنا وصلواتنا مع ضحايا الهجوم الرهيب في فرنسا بالأمس ونشعر بالأسى للخسارة التي لحقت بهذه الأمة"، مضيفاً "ندين أيضاً الأعمال العنيفة لمنفذ الهجوم وأي شخص قدم دعماً له. نقف الى جانبك ايمانويل ماكرون".

والمهاجم الذي كان مزوداً سلاحاً نارياً وسكيناً وعبوات ناسفة يدوية الصنع، وفق مصدر قريب من التحقيق، قتلته قوات الأمن بعد مطاردة بين كاركاسون ومتجر كبير في تريب المجاورة حيث احتجز العديد من الرهائن.

وخلال عملية الاحتجاز، حل الضابط في قوات الدرك ارنو بلترام (45 عاماً) محل امراة كانت رهينة لدى المهاجم. وتوفي السبت متاثراً بجروح خطيرة كان أصيب بها بيد الأخير.

وقال رضوان لقديم وهو فرنسي من أصل مغربي في الخامسة والعشرين من عمره، الجمعة انه ينتمي الى تنظيم "داعش" الذي أعلن بعيد ذلك مسؤوليته عن الهجوم.