ألمانيا تواجه البرازيل من دون مولر وأوزيل

جهينة نيوز:

تخوض المانيا بطلة العالم مواجهة البرازيل الودية الثلاثاء المقبل في برلين من دون مهاجمها توماس مولر وصانع العابها مسعود اوزيل، بحسب ما اعلن الاتحاد المحلي السبت.

وغادر اللاعبان تشكيلة المدرب يواكيم لوف كما كان متفقا عليه قبل التجمع، وذلك بعد التعادل مع اسبانيا 1-1 في دوسلدورف الجمعة، اعدادا لمونديال 2018 في كرة القدم.

وسجل مولر هدفا رائعا لالمانيا بتسديدة من 20 مترا.

وسيجري لوف امام البرازيل خمسة تغييرات على تشكيلته الاساسية. والى مولر واوزيل، سيريح المدرب لاعب الوسط سامي خضيرة الذي خرج الجمعة بعد تعرضه لصدمة "على سبيل الاحتياط" بحسب مدربه.

وأعلن لوف ان ايلكاي غوندوغان سيحل بدلا من خضيرة في مركز الوسط الدفاعي. وأعرب عن نيته ايضا بالدفع بالظهير الايسر مارفن بلاتنهاردت (هرتا برلين) بدلا من يوناس هكتور (كولن)، والشاب لوروا سانيه (مانشستر سيتي الانكليزي) بدلا من يوليان دراكسلر (باريس سان جرمان الفرنسي) على الجهة اليسرى من الهجوم.

وستكون مواجهة البرازيل الاخيرة لالمانيا قبل اعلان لوف تشكيلته النهائية لكأس العالم في 15 ايار/مايو المقبل.

المصدر أ ف ب