المدعو البويضاني يرفض خروج جيش الإسلام الإرهابي من دوما ؟!

جهينة نيوز:

أعلن قائد مايسمى “جيش الإسلام”، المدعو عصام بويضاني (أبو همام)، بقاء فصيله في الغوطة الشرقية ورفضه الخروج منها، بالتزامن مع اتفاق يقضي بخروج فصيل “فيلق الرحمن” من بلدات القطاع الأوسط .

وفي تسجيل صوتي له نشرته حسابات مقربة اليوم، السبت، خاطب بويضاني أهالي وفصائل محافظة درعا، وقال “في الغوطة ثابتون لآخر قطرة، وحزمنا أمرنا على ألا نخرج منها”.

وأضاف أن وجود ما اسماه ب “مجاهدين” بالقرب من العاصمة دمشق هو نصر لما اسماه ب الثورة السورية، ويجب الحفاظ على هذه القوة المتمثلة بـ “جيش الإسلام”.

ويأتي حديث بويضاني بعد ساعات من اتفاق وقعه فصيل “فيلق الرحمن” مع الجانب الروسي، ويقضي بخروج عناصره بشكل كامل من القطاع الأوسط (جوبر، زملكا، عين ترما، حزة) إلى الشمال السوري، بالإضافة إلى الأهالي غير الراغبين بتسوية أوضاعهم.

ودعا فصائل الجنوب السوري إلى التحرك لنصرة الغوطة الشرقية، لافتًا إلى أن القوة العسكرية للجيش السوري ستتجه إلى درعا وإدلب بعد الانتهاء من ملف الغوطة.

إلى ذلك نفى جيش الاسلام الأنباء التي تحدثت عن دخولهم مفاوضات مع جهة لم يعلن عنها لإيجاد حل سياسي لمدينة دوما معتبرًا أن المعلومات عبارة عن “إشاعات”.