روسيا تنشر صواريخها بعيدة المدى في جميع الاتجاهات الاستراتيجية

جهينة نيوز

صرح رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف بأنه تم إنشاء مجموعات من ناقلات الصواريخ الجوية والبحرية بعيدة المدى في جميع الاتجاهات الاستراتيجية في روسيا.

وقال غيراسيموف، اليوم السبت: “لزيادة فعاليتها يتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير الأسلحة الدقيقة، وفي كل اتجاه استراتيجي تم إنشاء مجموعات من حاملات الصواريخ بعيدة المدى في القواعد الجوية والبحرية والبرية القادرة على الردع في المناطق المهمة استراتيجيا”.

وأضاف أن روسيا تمكنت من تقصير فترة جاهزية الأسلحة بعيدة المدى والعالية الدقة لاستخدامها القتالي، بمقدار 1.5 مرة.

كما أشار إلى أن رفع قدرة الأسلحة العالية الدقة التي عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته أمام الجمعية الفدرالية بداية الشهر الجاري، ستسمح بنقل الجزء الكبير من الردع الاستراتيجي من المجال النووي إلى المجال غير النووي.

وتابع أن تطوير القوات النووية الاستراتيجية في روسيا يتم بفضل إنتاج منظومات الصواريخ الحديثة القادرة على ردع منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، وكذلك بفضل إنتاج معدات القتال الجديدة مبدئيا، بما فيها تلك التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ووسائل تحت الماء لنقل الأسلحة النووية والسلاح الاستراتيجي الآخر الذي لا مثيل له في العالم.