الحشد الشعبي يحبط هجوم لداعش من الاراضي السورية

جهينة نيوز

أحبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، مخططا لتنظيم "داعش" الارهابي للهجوم على الأراضي العراقية إنطلاقا من الأراضي السورية.

و أفادت مصادر اعلامية ان مدفعية الحشد الشعبي استهدفت تجمّعاً لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية يضم نحو 15 عنصراً بالتنظيم الإرهابي بينهم انغماسيون وفق بيان الحشد.

وكانت العناصر تخطط للهجوم على قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية.

وفي السياق، أكد آمر اللواء الثامن في الحشد الشعبي كاظم الجابري،مساء الجمعة، عزم قوات الحشد على ملاحقة الخلايا النائمة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد وإعادة الأمن والاستقرار إليها