دوما آخر معاقل الارهابيين بالغوطة.. لاخيار ثالث "إما تسوية اوضاع مسلحيها أو الخروج إلى إدلب"!

جهينة نيوز

تستمر عمليات خروج المسلحين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية إلى إدلب، بموجب اتفاقات تم التوصل إليها مع الحكومة فيما لا تزال مدينة دوما آخر معقل لـ "المعارضة المسلحة" بتلك المنطقة.

ونقلت رويترز عن "المرصد المعارض" بأن خروج المدنيين مستمر بإشراف الهلال الأحمر من دوما إلى مناطق سيطرة القوات السورية عبر ممرات إنسانية أقيمت في الغوطة تحت رعاية العسكريين الروس.

وأكد "المرصد" أنه "من المتوقع أن يبدأ قريبا تنفيذ أكبر صفقة أبرمت بين الحكومة السورية وفصيل "جيش الإسلام" المعارض المسيطر على دوما، والتي تقضي بإفراج المسلحين عن آلاف المختطفين والأسرى المحتجزين لديهم في معتقلاتهم، مقابل إخراج آلاف الجرحى والحالات المرضية من المدينة لتلقي العلاج في مستشفيات دمشق، وذلك بضمانات روسية، حيث سيخيرون لاحقا إما في البقاء وتسوية أوضاعهم أو الخروج بشكل آمن إلى إدلب".

ونقلت "رويترز" عن "نشطاء في المرصد" تأكيدهم أن "القوات السورية توقفت اعتبارا من الليلة الماضية عن قصف المنطقة وسط مفاوضات بين طرفي القتال".

واختتمت أمس عملية خروج مسلحي "أحرار الشام" من حرستا إلى إدلب، وفقا للاتفاق المماثل.