سلاح الجو الألماني عاجز عن تنفيذ التزاماته لـ "الناتو"

جهينة نيوز

كشف تقرير سنوي أعدته وزارة الدفاع الألمانية عن عجز سلاح الجو الايفاء بالتزاماته من الطائرات تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" نتيجة للنقص الشديد في عدد المقاتلات التي يملكها.

ونقلت مجلة /كونترا/ الألمانية عن الوزارة قولها في التقرير.. ان القوات الجوية الألمانية تشكل القوة الرئيسية للرد على أي هجوم يستهدف الناتو ويجب في مثل هذه الحالة أن تقدم 33 طائرة ألمانية من طراز

/تورنيدو/ على الأقل جاهزة للقتال دائما اضافة الى 31 طائرة أخرى كقوة احتياط أي أن ألمانيا ملزمة بتوفير 64 طائرة للحلف لكن لا يوجد سوى 26 طائرة فقط تحت تصرفها الآن.

ووفق التقرير فان الاتفاق يشمل كذلك التزام برلين بتقديم 82 طائرة من طراز تايفون لا تملك منها سوى 39 طائرة جاهزة لهذا الهدف.

وتخضع كل تشكيلات سلاح الجو الالماني في حالة المعارك لقيادة مشتركة من حلف الناتو أو الإتحاد الأوروبي وهناك قطاعات كبيرة من سلاح الجو مكلفة بمهام إسناد للناتو حتى في أوقات السلم.