مخلفات الارهابيين في عين ترما.. شبكة أنفاق ومعمل لتصنيع القذائف

جهينة نيوز

عثر الجيش اليوم السبت على شبكة أنفاق خلال تمشيطه الأحياء المحررة من التنظيمات الإرهابية في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بالتوازي مع تأمين الأهالي داخل منازلهم في البلدة.

وذكر موفد سانا إلى بلدة عين ترما

وقامت وحدات الجيش صباح اليوم بتمشيط الأحياء التي استعادت السيطرة عليها أمس حيث فككت العديد من

العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون وتم العثور خلال العمليات على معمل لتصنيع القذائف والعبوات الناسفة وشبكة أنفاق متفرعة تحت المنازل في البلدة حفرها الإرهابيون لاستخدامها في التنقل وتخزين الأسلحة والذخيرة.

ويواصل الجيش تأمين الأهالي داخل منازلهم وتقديم المساعدات لهم في الأحياء التي حررها أمس من الإرهابيين.

سانا