تعرف على أخطر طائرة قتالية في العالم!؟

جهينة نيوز

يُعتقد أن "مقاتلة الجيل السادس الروسية" ستكون أخطر طائرة قتالية في العالم.

وتقوم روسيا حالياً بتجريب واختبار الطائرة الجديدة التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة (سو-57). وفي الوقت نفسه بدأت روسيا العمل في مشروع إنشاء مقاتلة الجيل السادس.

وليس هذا فقط، بل يُتوقع أن تتفوق مقاتلة الجيل السادس الروسية على سائر نظيراتها الأجنبية وتكون قادرة على التغلب على طائرات حربية تعتبر متفوقة حالياً مثل مقاتلتي "إف-35" و"إف-22" الأمريكيتين.

وبدأت روسيا العمل في إنشاء المعدات التي ستجعل مقاتلة المستقبل متفوقة وقادرة على قهر الطائرات الأخرى.

وتشتمل قائمة تلك المعدات على "الرادار الفوتوني".

ويقول فلاديمير ميخييف، مستشار النائب الأول لمدير عام شركة التقنيات اللاسلكية الإلكترونية، إن الرادار الفوتوني يتقدم على أنظمة الرادار المتوفرة حاليا في مدى الرؤية، مشيرا إلى أن الرادار الفوتوني يستطيع أن يرسم الصورة الدقيقة التي تتيح التعرف على أي طائرة تم اكتشافها وعلى أسلحتها.

كما بدأ العمل على صنع السلاح الكهرومغناطيسي الجديد ووسائط الليزر لحماية المقاتلة المُنتظرة. ويقول فلاديمير ميخييف إن الليزر سيحرق "عيون" الصواريخ التي تهدد الطائرة.

وبحسب رأي الخبير العسكري الأمريكي مايكل كوفمان فإن الطيران الروسي سيحصل على مقاتلة قادرة على قهر الطائرات المعادية وحتى القضاء على طائرات أمريكية متفوقة مثل "إف-35" و"إف-22"، في حال تمكنت روسيا من تنفيذ جميع المشاريع المقررة.