بالفيديو .. نانسي عجرم ترد على جمهور إليسا الغاضب منها!

جهينة نيوز

لاقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم هجوما خلال الأيام الماضية، من جانب جمهور الفنانة اللبنانية إليسا، بسبب تصريحاتها عنها في أحد البرامج.

وكانت نانسي عجرم صرحت خلال استضافتها الأسبوع الماضي في برنامج "منا وجر"، بأنها وإليسا زملاء، وأن هناك أصدقاء مشتركين بينهما، ودائما ما يتقابلون في العديد من المناسبات.

ولكن لم ترضي إجابة نانسي جمهور إليسا، وأكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن مطربتهم المفضلة دائما ما تؤكد أنها ونانسي أصدقاء.

وردا على ذلك الهجوم، عادت نانسي عجرم لتؤكد في لقاء لها مع برنامج "إنسايدر بالعربي"، على قناة "دبي"، بأنها وإليسا زملاء، وأنه ليس لديها ما تضيفه بشأن هذه الحقيقة، وأنها لن "تخترع" كلام بحسب تعبيرها لإرضاء البعض.

من ناحية أخرى، طرحت نانسي عجرم برومو تشويقي لأول أغانيها المصورة لعام 2018، والتي تحمل اسم "ومعاك" وهذه الأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي هادي شرارة، وهي من إخراج ليلى كنعان.