"التحالف": سنضرب "البغدادي" فورا في حال توفر معلومات بمكان وجوده!

جهينة نيوز

اعلن المتحدث باسم "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة رايان ديلون، إنهم يواصلون البحث عن زعيم جماعة "داعش" الارهابية "أبو بكر البغدادي".

وأضاف ديلون، بحسب تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية "حال توفر معلومات حول مكان "البغدادي" سنرسل خبراءنا وسنضربه فورًا".

وقبلها بأسبوع، كانت وزارة الدفاع الروسية قالت إنها ترجح مقتل زعيم "داعش" بغارة جوية لها، استهدفت في أواخر مايو ايار الماضي تجمعا لقيادات هذه الجماعة الارهابية جنوبي الرقة.

ورد التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن بالإعلان عن عدم إمكانية تأكيد التقارير الروسية بشأن مقتل البغدادي.

وكان البغدادي، "إبراهيم عواد إبراهيم البدري"، ظهر لأول مرة في مسجد "النوري"، بمدينة الموصل يوليو تموزعام 2014.