تأجيل رحلات جوية من القاهرة إلى الإمارات بسبب؟

جهينة نيوز

شهدت حركة الملاحة الجوية المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حالة من الاضطراب، صباح اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية وارتفاع حدة الشبورة المائية والضباب.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت إشارة من سلطات الطيران المدني بالإمارات بتأجيل إقلاع الرحلات المتجهة إليها بسبب سوء الأحوال الجوية فوق عدد من مطارتها، وأنه تم تأجيل إقلاع رحلات رحلة طيران العربية رقم 9621 المتجهة الي الشارقة لمدة 60 دقيقة، ورحلة شركة مصر للطيران رقم 916 والمتجهة الي أبوظبي لمدة 6 ساعات.

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