إيران: السعودية مصدر الارهاب والفوضى والتطرف وتقود جميع المبادرات السياسية لطريق مغلق!

جهينة نيوز

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤسسة بروكينغز الأمريكية، أمس الجمعة .

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، اعتبر قاسمي التصريحات "مزيفة كالعادة وعارية عن الحقيقة وغير حقيقية"، مضيفا أن "السعودية هي المصدر الرئيس والمروج للارهاب والفوضى والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضاف أنها "ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها المسؤولون السعوديون عندما تطأ أقدامهم أرض الحكام المتغطرسين هذا الحد من الوقاحة" على حد قوله.

وأشار قاسمي إلى أن "الجبير في الوقت الذي يتحدث فيه عن الحل السياسي لتسوية الأزمات الإقليمية لا سيما في اليمن تقود بلاده جميع المبادرات السياسية إلى طريق مغلق ولا يتحدث إلا بلغة القنابل والنار والعنف مع الشعب اليمني المظلوم".

وكان الجبير، شن هجوما واسعا على إيران، واتهمها بأنها "نفذت عمليات إرهابية داخل المملكة، واغتالت دبلوماسيين سعوديين"، وأضاف: "إيران جندت الميليشيات في اليمن وأطلقت صواريخ على السعودية، ينبغي أن تخرج طهران من اليمن وتحترم القوانين الدولية".

وأوضح "النزاع في اليمن يمني يمني، والحوثيون يمكن أن يضطلعوا بدور في البلاد، لكن لا يجب أن يكون دورهم السيطرة عليها".

وذكر أن "تصريحات وزير خارجية إيران دوما ما تكون غريبة، وعلى طهران أن تغير من سلوكها وتوقف دعمها للإرهاب، وتحترم حسن الجوار، كما أن الاتفاق النووي الإيراني تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة".