النقد الدولي يصرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس

جهينة نيوز

قال البنك المرکزي التونسي إن صندوق النقد الدولي وافق علی دفع شریحة بقیمة 257 ملیون دولار في إطار برنامج لإقراض تونس مدته أربع سنوات.

والبرنامج البالغ قیمته حوالی 2.8 ملیار دولار والذی تم التوصل إلیه فی 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادیة تهدف إلی الإبقاء علی عجز الموازنة تحت السیطرة.

وانزلقت تونس إلی کساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئیس زین العابدین بن علی فی انتفاضة شعبیة فی 2011 .

ومنذ ذلك الحین فشلت تسع حکومات فی خفض عجز الموازنة، ویحتاج البلد الواقع فی شمال أفریقیا إلی قروض بثلاثة ملیارات دولار هذا العام وحده.

ووصل التضخم السنوی إلی 7.1 بالمئة الشهر الماضی، وهو الأعلیمنذ 1990 .

لکن صندوق النقد قال إن الاستمرار في سیاسة نقدیة متشددة مع مرونة أکبر لسعر الصرف سیساعدان في احتواء التضخم وتحسین القدرة التنافسیة وإعادة بناء الاحتیاطیات الدولیة.

وقال رئیس الوزراء التونسی یوسف الشاهد الیوم إن الشرکات العامة المنهکة تحتاج إلی إعادة هیکلة علی وجه السرعة بینما تواجه البلاد أزمة اقتصادیة وعجزا متزایدا فی المیزانیة.

وأضاف أن الدولة یجب فقط أن تدیر الشرکات في القطاعات الحیویة.

وتعارض النقابات العمالیة ذات النفوذ بیع الشرکات المملوکة للدولة التی تعاني خسائر، وتخفیضات أکبر في الانفاق علی الخدمات العامة.

رويترز