تأمين خروج مئات المدنيين المحتجزين لدى الإرهابيين في الغوطة عبر معبر مخيم الوافدين

جهينة نيوز

خرج صباح اليوم مئات المدنيين من المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في القطاع الشمالي من الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين الذي افتتحه الجيش في ال 7 من الشهر الماضي.

ونقلا عن سانا خرجت دفعات جديدة من المدنيين عبر الممر الآمن هربا من إرهاب التنظيمات في الغوطة الشرقية حيث كانت وحدات من الجيش والهلال الأحمر في استقبالهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

ولفتت إلى أن أغلب المدنيين الخارجين هم من النساء والأطفال وتم نقلهم بالحافلات إلى مراكز إقامة مؤقتة مجهزة بجميع الاحتياجات الأساسية في ريف دمشق.

وكان الجيش أمن أمس خروج نحو /4500/ من المدنيين بعد خروجهم من ممر مخيم الوافدين وقامت بالتعاون مع الهلال الأحمر ومحافظة ريف دمشق بتقديم مختلف الاحتياجات اللازمة لهم ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة في عدرا البلد.