الجيش التركي: أمامنا بضعة قرى في عفرين وبعدها نصل أطراف حلب

جهينة نيوز

قال الجيش التركي اليوم السبت، إن أمامه بضعة قرى في عفرين وبعدها سيكون وصل إلى أطراف حلب.

وذكر رئيس هيئة الأركان التركية، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، أنه "بقي أمامنا بضعة قرى في عفرين، وبعدها نكون قد وصلنا حتى أطراف حلب عند بلدتي نبل والزهراء، وأحكمنا السيطرة على عفرين كاملة".

​وتابع خلوصي أكار "لا يمكن أن يكون الإرهابيون بنوا الملاجئ في عفرين بقدراتهم وحدها، من المستحيل أن تكون أنشئت دون دعم هندسي وتخطيط وتوجيه من قبل دولة ما".

وأضاف "سنواصل مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي"، معتبرا أنه "لا يوجد أي فرق بين التنظيمات الإرهابية"، مثل "داعش" و"بي كا كا" و"ي ب ك" و"ب ي د" و"كا جي كا".

​كما ذكر أكار أن تركيا "لا تستهدف على الإطلاق وحدة التراب والسياسة، سواء في سوريا أو العراق، وهي تبدي احتراما كبيرا في هذا الإطار".