إطلاق اسم الطيار الروسي فيليبوف الذي قضى في سورية على مقاتلة روسية

جهينة نيوز

جرت اليوم مراسم إطلاق اسم الرائد الجوي الروسي رومان فيليبوف الذي قضى في سورية في شباط الماضي على مقاتلة من طراز /سوخوي س م/.

وجاء في بيان صحفي للدائرة العسكرية الشرقية الروسية ان مراسم إطلاق اسم الرائد فيليبوف على المقاتلة جرت في مطار عسكري لاحد الأفواج الجوية المرابطة في منطقة بريموريه في الشرق الأقصى الروسي مضيفة ان ما له دلالته ورمزيته ان اسم الرائد فيليبوف اطلق على مقاتلة تحمل الرقم 6 وهو كان يحلق في سماء سورية لتنفيذ مهمات قتالية على مقاتلة تحمل هذا الرقم بالذات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية منحت في الخامس من شباط الماضي لقب بطل الاتحاد الروسي للطيار فيليبوف الذي قضى في سورية قبل ذلك بيومين.

وكانت أسقطت الطائرة من طراز /سو25/التي يقودها فيليبوف بريف إدلب عبر صاروخ محمول على الكتف من قبل التنظيمات الارهابية وذلك أثناء تأديتها مهام قتالية ضد ارهابيي "جبهة النصرة" بريف محافظة

إدلب.

وتشارك روسيا الاتحادية في الحرب على الإرهاب بناء على طلب من سورية منذ أيلول عام 2015 وتمكنت خلال هذه الفترة من تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.