تحليقات طيران مشتركة اماراتية "اسرائيلية" في سماء اليونان!

جهينة نيوز

نشرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية مقطع فيديو لطيارين إماراتيين وإسرائيليين يحلقون معا في تدريبات جوية مشتركة باليونان.

وكانت بدأت الثلاثاء الماضي، في اليونان تدريبات متشركة بمشاركة قوات جوية من الدولة المستضيفة والإمارات وكيان الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وقبرص اليونانية وذلك ضمن التمرين الذي يجري بشكل سنوي تحت اسم «Iniohos».

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات إلى جانب كيان الاحتلال الاسرائيلي في مناورات باليونان، رغم أنه يقال ان أبوظبي و(تل أبيب) لا تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية.