البرتغال يفوز على المنتخب المصري في المباراة الودية

جهينة نيوز:

نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق فوز صعب على حساب منتخب مصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في إطار ودي ضمن استعدادات الطرفين لكأس العالم في حزيران المقبل.

وكان قد نجح محمد صلاح في إحراز هدف التقدم للمنتخب المصري ولكن تراجع المنتخب المصري عقب إحراز الهدف، وانخفض رتم المباراة نسبيًا دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، ليعتقد الجميع أن المنتخب المصري في طريقه لحسم المباراة.

ونجح رونالدو في خطف هدف التعادل للبرتغال في اللحظات الأخيرة بعدما وضع الكرة برأسه، ليفشل الحارس المصري في التصدي لها.

وقبل انتهاء اللقاء بثوانٍ قليلة، سجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال من ضربة رأسية، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، لكنه استعان بالفيديو، واحتسب الهدف لينتهى بفوز البرتغال بهدفين مقابل هدف.