السفر عبر الزمن حلم ربما يصبح واقعاً

جهينة نيوز:

يعمل فريق بحثي على دراسة تفاصيل الثقوب السوداء أو ما أطلق عليه" أصداء الثقب الاسود" بهدف فتح طرق جديدة لدراسة “موجات الجاذبية” في هذه الثقوب وفكرة السفر عبر الزمن. لاختبار صحة وفعالية نظرية “النسبية” لألبرت أينشتاين، التي يمكن أن تفتح الباب بصورة كبيرة، أمام تلك الموجات، لكسر حاجزي الزمان والمكان، أو ما يعرف بـ”الزمكان”، ونقل الطاقة عبر مليارات السنوات الضوئية، وفقا لما نشرته مجلة “كوانتا”.

تكمن المشكلة الرئيسة في جميع الدراسات السابقة، أن معظم الفيزيائيين، كانوا يصطدمون بأن “النسبية العامة” تنهار بالقرب من أي مركز لـ”الثقب الأسود”، بحيث لا يمكن لأي ضوء أن ينجو منه، أو بمعنى أصح فإن الثقب ببساطة يمكنه ابتلاع كل ما يجرؤ على تجاوز الأفق الخاص به.

كما يعلم الفيزيائيون أن أي ثقب أسود، يكون محاطا بـ”جدار حماية”، وهو ما حفز الباحثين على دراسة متعمقة لذلك الجدار. وأشارت المجموعتان البحثيتان إلى أن "صدى الثقب الأسود" يمكن أن يؤدي إلى عكس اتجاه مركز الثقب الأسود، ثم عكس الموجات الخارجة عنه، ومن ثم خلق "تجويف رنان" يشبه "مرآة شبه شفافة" ما قد يكون فرصة سانحة لعبور أي شيء داخله، وكسره حاجز "الزمكان" والسفر عبر الزمن.