السويفت الروسي قيد العمل

السبت, 24 آذار 2018 الساعة 11:44 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

السويفت الروسي قيد العمل

جهينة نيوز

كشف صحيفة فيدوموستي الروسية أن أول معاملة بنظام سويفت الروسي قد تمت فعلياً نهاية العام 2017 و قد تم تطوير النظام من قبل بنك روسيا و أكدت الصحيفة أن مصرف غاز بروم و شركة روس نفط جاهزتين لاستخدام نظام بنك السويفت الروسي.

و يأتي الكشف عن نظام سويفت بعد اربع سنوات من تهديدات غربية بفصل روسيا عن نظام سويفت العالمي و بالتزامن مع توتر العلاقات الاوروبية الروسية بسبب قضية الجاسوس المزدوج.

و يذكر أن نظام سويفت و الذي ترجمته " جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" مسؤول عن تحويل الاموال حول العالم.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا