السويفت الروسي قيد العمل

جهينة نيوز

كشف صحيفة فيدوموستي الروسية أن أول معاملة بنظام سويفت الروسي قد تمت فعلياً نهاية العام 2017 و قد تم تطوير النظام من قبل بنك روسيا و أكدت الصحيفة أن مصرف غاز بروم و شركة روس نفط جاهزتين لاستخدام نظام بنك السويفت الروسي.

و يأتي الكشف عن نظام سويفت بعد اربع سنوات من تهديدات غربية بفصل روسيا عن نظام سويفت العالمي و بالتزامن مع توتر العلاقات الاوروبية الروسية بسبب قضية الجاسوس المزدوج.

و يذكر أن نظام سويفت و الذي ترجمته " جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" مسؤول عن تحويل الاموال حول العالم.