الصين تتهم امريكا بانتهاك سيادتها

جهينة نيوز

دعت الصين الولايات المتحدة لوقف أعمالها الاستفزازية التي تنتهك سيادة الصين وتمثل خطرا على أمنها، وذلك على خلفية دخول مدمرة أمريكية المياه الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ على الصفحة الرسمية للوزارة في "WeChat": "يدعو الجانب الصيني الولايات المتحدة بشدة إلى وقف عملياتها الاستفزازية التي تنتهك سيادة الصين وتمثل خطرا على أمنها".

وأضافت أن الصين تدعو الولايات المتحدة أيضا إلى احترام جهود بلدان المنطقة الهادفة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وتابعت: "ستواصل الصين اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن سياتها وأمنها وكذلك لحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".

وأشارت الدبلوماسية الصينية إلى أن الوضع في هذا البحر لا يزال يتحسن بفضل الجهود التي تبذلها الصين وبلدان آسيان، مشددة على أن "الولايات المتحدة تخلق عمدا توترا في هذا البحر وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يتناقض مع رغبة بلدان المنطقة".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق أن المدمرة "USS Mustin" الأمريكية كانت تبحر على بعد 12 ميلا بحريا من جزيرة ميستشيف ريف في جزر سبراتلي، وذلك لإظهار "حرية الملاحة".

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الصينية أن المدمرة الأمريكية دخلت أمس الجمعة بدون إذن مياه البحر بالقرب من الجزر الصينية في بحر الصين الجنوبي. وحذرت السفن الحربية الصينية المدمرة الأمريكية من ضرورة مغادرة المنطقة.

يذكر أنه توجد هناك خلافات بين الصين واليابان وفيتنام والفلبين حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في بحر شرق الصين وبحر الصين الجنوبي. وخلال السنتين الأخيرتين شهدت هذه المنطقة سلسلة من الحوادث المماثلة بمشاركة السفن الحربية الأمريكية التي ترسلها الولايات المتحدة للقيام بالدوريات في مياه بحر الصين الجنوبي وقرب الجزر المتنازع عليها التي تعتبرها الصين جزرا صينية. ورغم معارضة الصين قالت واشنطن إن سفنها ستبحر في كل الأماكن التي يسمح بها القانون الدولي.

المصدر: نوفوستي