الداخلية الفرنسية: وفاة شرطي بدل نفسه مع رهينة!

جهينة نيوز

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم السبت أن الشرطي الفرنسي، الذي بدل نفسه مع رهينة في أزمة رهائن السوبر ماركت، توفي متأثرا بجراحه.

وقال الوزير في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر: "توفي الليفتانت كولونيل آرنو بليترام، نحيي شجاعته وتضحياته".

وتابع "لقد توفي بيلترام من أجل بلاده، لن تنسى أبدا فرنسا بطولته".

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في وقت سابق أن منفذ الهجوم الذي قام بقتل ثلاثة أشخاص واحتجاز عدد من الرهائن في متجر في منطقة تريب جنوبي فرنسا تم قتله، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" حينها.

كشف كولوم عن هوية المنفذ وهو رضوان لكديم من مدينة كاركاسون القريبة من منطقة تريب.

وأضاف كولوم أن منفذ الهجوم كان قد خطط ونفذ بمفرده ولم يكن لديه شركاء.